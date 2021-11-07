Трудно поверить, но это действительно одна и та же девушка. Кьяра Оуэнс частенько радует людей в тиктоке такими интересными перевоплощениями. Одно из недавних видео блогерши посмотрели более 800 тысяч раз!
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Забавно, но некоторые подписчики уже просят ее делать контент на другую тематику, ведь девушка действительно увлеклась такими роликами. Впрочем, многие все еще поражены от таких неожиданных перевоплощений.
В начале видео можем увидеть Кьяру полностью без макияжа. Чтобы подчеркнуть разницу, девушка еще и была в домашней одежде и очках. Согласитесь, обычный домашний образ – это тоже красиво!
Блогерша без макияжа / Скриншот тикток ciaraowens25
Через несколько секунд Кьяра полностью перевоплощается. Здесь просто все: и вечернее платье, и "агрессивный" макияж со smoky eyes, и глубокие декольте, и распущенные волосы. Сравните эти два фото!
Блогерша с макияжем / Скриншот тикток ciaraowens25
Все перевоплощение можете посмотреть ниже
Многие были просто шокированы от столь неожиданного перевоплощения. Девушка наглядно показывает, как макияж может полностью изменить внешность.
- Просто фантастика!
- Такие изменения во внешности – это магия.
- Я реально в шоке.
- Это лучшее перевоплощение, которое я вообще видела.