Дівчина помстилася хлопцю за зраду: вона підставила його в тату-салоні

Розлючена дівчина випадково дізналася про зраду свого партнера. Вона оригінально йому помстилася: варто було всього лиш піти на спільне побачення у тату-салон.

Цією історією поділився користувач тіктоку Джеймі Ло. Хлопець працює тату-майстром та регулярно ділиться із підписниками різними цікавими випадками зі своєї роботи. Один з них стосувався невірного хлопця, який навіть не підозрював у що вляпався.

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Джеймі пригадав, як до нього завітала пара на спільне татуювання: хлопець погодився набити на своєму тілі ім’я дівчини, а вона – його ім’я.

Блогер Джеймі Ло / скриншот тікток jammydodged

Бойфренд пішов першим на процедуру, що зіграло на руку роздратованій дівчині. Коли малюнок на тілі хлопця був готовий, вона просто відмовилася робити тату з його іменем.

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Джеймі пригадав, що тоді сказала йому клієнтка.

О, я не збираюся робити тату. Я була згодна на це, доки я не дізналася, що він зраджує мені з найкращою подружкою. Я подумала, що було б непогано, якби він запам’ятав цю історію на все своє життя, – згадує тату-майстер.

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Як відреагував хлопець – Джеймі не розповів. Утім, багатьом користувачам тіктоку сподобалася ця історія: відео набрало вже 12 мільйонів переглядів.