Дівчина позеленіла через маску для обличчя: вона збиралась на співбесіду

Дівчина спробувала освіжити лице перед співбесідою за допомогою маски для обличчя. Коли вона побачила у дзеркалі зеленого Шрека, то зрозуміла – у неї проблеми.

Тікток-блогерка з ніком Trippitreat радить усім не експериментувати із невідомими засобами для догляду за обличчям перед важливими зустрічами. Дівчина розповіла свою історію: вона буквально позеленіла перед співбесідою.

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За день до співбесіди блогерка скористалася засобом, який містив хлорофіл – пігмент, який надає рослинам зелений колір. Виробники такої косметики стверджують, що він позитивно впливає на шкіру.

Блогерка trippitreat / скриншот тікток trippitreat

Дівчина спробувала засіб із хлорофілом, але забула його розбавити. В результаті вона перетворилася на кумедну копію мультяшного Шрека: її лице сильно позеленіло. Блогерка була у відчаї – вона звернулася за допомогою до своїх підписників.

Маска просто не стиралася / скриншот тікток trippitreat

В мене співбесіда на роботу в банку завтра. Хтось знає, як мені це відтерти з обличчя? Я намагалася відшарувати, але результату немає. Я досі зелена, – розповіла Trippitreat.

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Користувачі соцмережі спробували допомогти бідній дівчині. Як виявилося, дехто мав схожу проблему і поділився своїм досвідом:

Спробуй олію чи мийний засіб! Ними можна змивати фарбу для волосся. Олія мені допомогла, коли я використовувала перманентну фарбу.

Я тебе розумію – теж попалася. Навіть через тиждень я так само була зеленою. А в тіктоці стільки було розмов про цю процедуру.

Дівчина все-таки змогла трохи відтерти маску / скриншот тікток trippitreat

​Цікаво Дівчина хотіла освіжити зачіску в салоні краси: тепер вона боїться вийти з дому

@trippitreat Job interview at Bank of America tomorrow does anyone have any ideas on how I can get this off. Exfoliating did barely anything I’m still green. ##help ♬ original sound - Kota

Як закінчилася співбесіда – дівчина так і не розповіла. Однак вже в наступному відео на обличчі блогерки взагалі немає зеленого відтінку.