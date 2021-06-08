Блогерка поділилася болючою історію у своєму тіктоці autumnsumner43. Вона настільки сподобалася користувачам соцмережі, що відео вже подивилися аж 2 мільйони разів! Хоч більшість роликів дівчини не назбирували й тисячі переглядів.

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Autumnsumner43 пояснила, що хотіла трішки освіжити свою зачіску. Вона якраз вподобала собі одну стрижку, яку вважають трендовою у 2021 році. Також дівчина показала, як вона виглядала до нової зачіски.

Таку зачіску хотіла блогерка / скриншот тікток Autumnsumner43

Так виглядала блогерка до стрижки / скриншот тікток Autumnsumner43

Дівчина звернулася в салон краси і дуже пошкодувала. Так виглядає, що майстриня не до кінця зрозуміла прохання блогерки – вона зробила все по-своєму.

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Дівчина дуже розстроїлася / скриншот тікток Autumnsumner43

Блогерка була шалено розчарованою, однак їй стало легше після підтримки друзів. Вона розповіла, що вже подумувала над перукою або стрижкою "під нуль". Утім, щиро зізналася, що поки не наважилася на такий радикальний крок.

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Коментатори були шоковані таким промахом майстрині. Більшість людей стверджували, що новий образ справді не дуже підходить блогерці. Вони побажали їй набратися терпіння і чекати, поки волосся відросте.