Блогерша поделилась болезненной историей в своем тиктоке autumnsumner43. Она настолько понравилась пользователям соцсети, что видео уже посмотрели аж 2 миллиона раз! Хотя большинство роликов девушки не собирали и тысячи просмотров.

Интересно Визитная карточка: SHABO Reserve Sauvignon Blanc

Autumnsumner43 объяснила, что хотела немного освежить прическу. Она как раз понравилась одна стрижка, которую считают трендовой в 2021 году. Также девушка показала, как она выглядела до новой прически.

Такую прическу хотела блогерша / скриншот тикток Autumnsumner43

Так виглядела блогерша до стрижки / скриншот тикток Autumnsumner43

Девушка обратилась в салон красоты и очень пожалела. Похоже, что мастер не до конца поняла просьбу блогершы – он ​​сделала все по-своему.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Девушка очень расстроилась / скриншот тикток Autumnsumner43

Блогерша была безумно разочарована, однако ей стало легче после поддержки друзей. Она рассказала, что уже подумывала над париком или стрижкой "под ноль". Но искренне призналась, что пока не решилась на такой радикальный шаг.

Интересно Девушка не стригла свои волосы 10 лет: как она выглядит – фото

Комментаторы были шокированы таким промахом от мастера. Большинство людей утверждали, что новый образ действительно не очень подходит блогерше. Они пожелали ей набраться терпения и ждать, пока волосы отрастут.