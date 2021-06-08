Когда Джози исполнилось 17 лет, она решила проверить, насколько длинными могут быть ее волосы. Спустя 10 лет они выросли до 121 сантиметра!

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Женщина не ожидала, что этот эксперимент затянется так надолго. Но признается, что теперь просто не представляет себя без роскошной прически.

Я просто не смогу себя чувствовать собой со стрижкой "боб" (каре – Life 24), – утверждает Джози.

Как Джози ухаживает за своими волосами

Понятно, что столь длинные волосы требуют особого ухода. С годами Джози выработала для себя несколько важных правил, которые она тщательно соблюдает:

Не пересушивать и не перегревать волосы.

Пользоваться только натуральным маслом для волос.

Мыть его не чаще, чем несколько раз в неделю.

Ровнять кончики раз в два месяца.

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Впрочем, столь длинные волосы создают определенные проблемы: партнер Адам часто не замечает и садится на него, а незнакомцы уже не менее 20 раз подходили и интересовались ее волосами.

Однажды Джози даже получила предложение принять участие в сказочном спектакле на одном из дней рождений. Но она отказалась.

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Больше фотографий реальной Рапунцель вы можете увидеть в ее инстаграме josieoddix. На женщину уже подписались более 11 тысяч человек.