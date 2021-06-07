Все взрослые знают, что косметику надо очень тщательно прятать от маленьких детей. Только дай им возможность – они уже начнут играться с помадой или даже накладными ресницами!

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Так и случилось в семье Кэти Вайтман. Женщина опубликовала в сообществе Family Lowdown Tips & Ideas фотографию своего целенаправленного сына, который очень хотел использовать накладные ресницы.

У кого еще есть дочери-подростки, которые постоянно убирают за собой? – написала женщина

Как оказалось, дочь Кэти забыла спрятать свою косметичку, чем воспользовался ее младший братик. Мальчик сразу взялся за накладные ресницы и полностью изменил свой имидж. Но он использовал их не по назначению.

Эксперимент мальчика / Фото Family Lowdown Tips & Ideas

Братик почти полностью заклеил свои брови, которые стали чрезвычайно массивными. Мама рассказала, что сын невероятно горд собой. И не удивительно! Оригинальную выходку парня оценили подписчики сообщества:

Люди платят деньги, чтобы сделать такие брови, как у этого мальчика.

Девушки реально делают себе такие же брови!​

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Интересно, что это не первый эксперимент мальчика с косметикой. Раньше он просто рисовал свои брови. И будем честными, выглядит это красиво!

Раньше мальчик просто рисовал брови / Фото Family Lowdown Tips & Ideas