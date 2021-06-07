Усі дорослі знають, що косметику треба дуже ретельно ховати від маленьких дітей. Тільки дай їм змогу – вони вже почнуть бавитися із помадою чи навіть накладними віями!

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Так і сталося у сім’ї Кеті Вайтман. Жінка опублікувала у спільноті Family Lowdown Tips & Ideas фотографію свого цілеспрямованого сина, який дуже хотів використати накладні вії.

У когось ще є дочки-підлітки, які постійно не прибирають за собою? – написала жінка

Як виявилося, дочка Кеті забула заховати свою косметичку, чим скористався її молодший братик. Хлопчик одразу взявся за накладні вії і повністю змінив свій імідж. Але він використав їх не за призначенням.

Експеримент хлопчика / Фото Family Lowdown Tips & Ideas

Братик майже повністю заклеїв свої брови, які стали надзвичайно масивними. Мама розповіла, що син неймовірно пишався собою. І не дивно! Оригінальну витівку хлопця оцінили підписники спільноти:

Люди платять гроші, щоб зробити такі брови, як у цього хлопчика.

Дівчата реально роблять собі такі ж самі брови!

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Цікаво, що це не перший експеримент хлопчика із косметикою. Раніше він просто малював свої брови. І будьмо чесними, виглядає це красиво!

Раніше хлопчик просто малював брови / Фото Family Lowdown Tips & Ideas