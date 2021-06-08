Коли Джозі виповнилося 17, вона вирішила перевірити, наскільки довгим може бути її волосся. Через 10 років воно виросло до 121 сантиметра!
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Жінка не сподівалася, що цей експеримент затягнеться так надовго. Але зізнається, що тепер просто не уявляє себе без розкішної зачіски.
Я просто не зможу себе почувати собою зі стрижкою "боб" (каре – Life 24), – стверджує Джозі.
Як Джозі доглядає за своїм волоссям
Зрозуміло, що настільки довге волосся вимагає особливого догляду. З роками Джозі виробила для себе кілька важливих правил, яких вона ретельно дотримується:
- Не пересушувати та не перегрівати волосся.
- Користуватися лише натуральної олією для волосся.
- Мити його не частіше, ніж кілька разів за тиждень.
- Рівняти кінчики раз у два місяці.
Утім, настільки довге волосся створює певні проблеми: партнер Адам часто не зауважує та сідає на нього, а незнайомці вже щонайменше 20 разів підходили та цікавилися її зачіскою.
Одного разу Джозі навіть отримала пропозицію взяти участь у казковій виставі на одному із днів народжень. Але вона відмовилася.
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Більше фотографій реальної Рапунцель ви можете побачити у її інстаграмі josieoddix. На жінку вже підписалися понад 11 тисяч людей.