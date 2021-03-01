Волохаті скульптури: дівчина робить чудернацькі фігури з власного волосся – фото

Комусь для скульптури потрібна глина чи метал, а ось африканській художниці Летиції Кай потрібне лише волосся, нитки та трохи дроту. Профіль Ріанни чи емодзі з волосся – її творчість виглядає майже нереально.

Молода художниця з Кот-д'Івуару Летиція Кай з 5 років заплітала волосся мамі та сестрі. Проте вона вже давно не робить звичайних косичок, створюючи окремі фігури чи цілі сюжети на своїй голові з власного волосся. Вона має понад 400 тисяч прихильників в інстаграмі та майже 4 мільйони – у тіктоці.

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Залежно від складності роботи, Летиція витрачає від 30 хвилин до 3 годин на створення однієї такої скульптури. При цьому часто їй навіть не потрібні ескізи.

Я малюю ескізи, тільки коли хочу зробити щось із занадто великою кількістю деталей. Коли немає багато деталей, я просто уявляю, що я хочу зробити, і цього досить,

– розповідає дівчина

Виглядає справді потужно.

Вона створює найрізноманітніші фігури: профілі тварин, сцени за участю людей, жіноче тіло у різних варіаціях, одяг чи навіть звичні нам речі, такі як лампочки чи захисні маски. Лише погляньте, її фантазія просто не обмежена!

Дівчина зізнається, що одним із найважчих завдань для неї було створити профіль Ріанни. Саме ця співачка – справжній кумир для Летиції: "Ріанна – це визначення краси для мене".

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Якщо раніше це було для неї способом проявити свою креативність, то зараз через таку творчість вона може навіть висловлювати свою політичну позицію.

На початку це було лише для розваги та для демонстрації моєї творчості, але з часом все змінилося...Я роблю це, щоб закликати до любові до себе, толерантності, рівності та поваги. Я роблю це, щоб спробувати покращити світ, в якому я живу,

– каже художниця.

До прикладу, зображуючи фігури чи знаки, вона висловлювала свою солідарність з рухом "Black lives matter", підтримувала гендерну рівність, виступала проти насилля тощо.

Цією композицію Летиція підтримує рух "Mee too".

Кулак, зображений у колі – знак на підтримку руху "Black lives matter".

Цієї фігурою вона піднімає питання домашнього насилля.

А тут – яскраво розповідає про стигматизацію у суспільстві такого звичайного фізіологічного явища як менструація.

А у цьому дописіпокахує, що їй близька ідеологія бодіпозитиву – соціальної течії, яка закликає позитивно ставитись до власного тіла та до тіла інших людей.

Проте художниця зосереджується не лише на серйозних темах, хоч вони і складають значну частину її контенту. Вона також створює і кумедні композиції. До прикладу, нещодавно вона показала кілька фігур у стилі різноманітних емодзі, які їй надсилали підписники.

Фото @laetitiaky