Шведська майстриня макраме створює дивовижні речі із звичайної мотузки. Розробляючи власні схеми, вона виготовляє штори, вішалки для рослин, сумки і навіть одяг.

В’язати макраме Фанні Зеденіус навчилася самотужки, використовуючи доступну інформацію в інтернеті. Жінка настільки захопилася цим рукоділлям, що вже через кілька років почала проводити семінари у Стокгольмі. Згодом вона видала дві книги з колекціями найрізноманітніших схем макраме.

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Її роботи не просто захоплюють, вони можуть стати гарним декором для будь-якої оселі.

Настінна штора, подушка і пуфик

Ці рукодільні речі дуже органічно вписуються в інтер'єр помешкання мисткині. Від цього в домі стало по-сімейному затишно.

Процес створення макраме

У своєму інстаграмі Фанні публікує відео в'язання макраме. Цікаво те, що рукоділлям вона займається разом зі своїм немовлям, яке спить у слінгу.

Спочатку може здатися, що це ще одна декоративна штора. Однак, ви будете здивовані, коли побачите, що з цього вийшло.

А ось і результат.

Виготовлення лампи у формі зірки.

Срібне намисто

Досліджуючи вузли, Фанні задумалася, чи можна те саме зробити зі сріблом. В результаті у неї вийшла дуже мила прикраса.