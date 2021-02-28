Шведская мастерица макраме создает удивительные вещи из обычной веревки. Разрабатывая собственные схемы, она производит шторы, вешалки для растений, сумки и даже одежду.

Вязать макраме Фанни Зедениус научилась самостоятельно, используя доступную информацию в интернете. Женщина настолько увлеклась этим рукоделием, что уже через несколько лет начала проводить семинары в Стокгольме. Впоследствии она издала две книги с коллекциями самых разных схем макраме.

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Ее работы не просто захватывают, они могут стать хорошим декором для любого дома.

Настенная штора, подушка и пуфик

Эти рукодельные вещи очень органично вписываются в интерьер помещения художницы. От этого в доме стало по-семейному уютно.

Процесс создания макраме

В своем инстаграме Фанни публикует видео вязания макраме. Интересно то, что рукоделием она занимается вместе со своим младенцем, который спит в слинге.

Сначала может показаться, что это еще одна декоративная штора. Однако, вы будете удивлены, когда увидите, что из этого получилось.

А вот и результат.

Изготовление лампы в форме звезды.

Серебряное ожерелье

Исследуя узлы, Фанни задумалась, можно ли то же самое сделать с серебром. В результате у нее получилось очень милое украшение.