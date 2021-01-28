Неважно, насколько стильно выглядит ваша квартира - голые стены создают впечатление, будто ремонт еще не закончили. С помощью необычного декора можно придать помещению индивидуальности и уюта.

Источник: 24 канал

Мы подобрали для вас 9 интересных современных решений, как декорировать пустые стены. Вам не понадобится много средств и времени для этого – зато вы еще долго будете наслаждаться уютом вашего дома.

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Галерея из зеркал

Зеркала не только визуально увеличивают пространство, но и могут служить интересным элементом интерьера. Проявите креативность и вместо того, чтобы повесить одно зеркало, создайте целую композицию из зеркал разного размера и даже формы. Такое панно хорошо будет смотреться в любой комнате.

Создайте настоящую зеркальную композицию на своей стене / Фото pinterest

Большие настенные часы

Можно просто купить готовый механизм, а "цифры" придумать самому: к примеру, из книг, названия которых начинаются на определенную цифру. Или же купите готовый вариант таких гигантских часов. Они не стоят дорого, а выглядят очень эффектно и заполняют большую площадь пустого пространства.

Стильный вариант часов / Фото timelike

Металлическая решетка

Это не только стильное, но и многофункциональное решение: на ней можно вешать декоративные безделушки, фото, крепить списки с покупками или задачами. Такую решетку можно использовать как мудборд для визуализации собственных желаний или удобное место для хранения небольших вещей.

Настенные органайзеры на любой вкус / Фото megatorg, ozali

Макраме-панно

Это яркая и необычная деталь интерьера, которая все больше приобретает популярность. Настоящий тренд в мире хенд-мейда. Такое панно можно заказать у мастериц на любой вкус и повесить в комнате на грубую ветвь – такая уникальная вещь будет выглядеть как из картинки в пинтересте!

Стильная адаптация традиционного искусства / Фото macramountains

Небольшие детали из макраме / Фото hogaki

Минималистичные полки

Обычные деревянные полки могут показаться слишком громоздкими и очень привлекать внимание. Выберите полки в тон стен, очень тонкие или стеклянные – пусть создается впечатление, что книги или другие вещи словно просто висят в воздухе.

Попробуйте вариант полок, которые бы не выделялись / Фото Pexels

Большая карта мира

Такая деревянная большая карта мира будет экологичным и минималистичным украшением помещения, который прекрасно впишется в любой интерьер. Это также отличный подарок друзьям, которые любят путешествовать, ведь такая вещь полностью отражать их предпочтения.

Деталь, которая точно привлечет внимание / Фото @plywoodstory

Композиции из мха

Не удивляйтесь – это совсем не похоже на обычный мох, которым покрыто камни или деревья в лесу, а яркий декор для вашей комнаты. Это специальный стабилизированный мох, который помещают в деревянные или бетонные горшки.

Необычный элемент декора / Фото pinterest

Он не требует ухода и может служить вам долгие годы. Повесьте несколько таких стильных горшков на стену – и ваши гости точно будут удивлены необычному украшению!

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Стикеры

Декоративные наклейки могут поддержать общий стиль интерьера или стать ярким элементом. Они превратят безликую однотонную стену в настоящее произведение искусства. К тому же на рынке очень большой выбор таких наклеек, и вы можете менять их хоть каждый месяц, ведь они легко снимаются.

Природные мотивы на стикерах / Фото designstickers

Наклейка в виде кристаллической решетки / Фото apelsin

Плетеные корзины

Если фарфоровые тарелки на стенах выглядят несколько старомодно, то плетеные корзины – это современный интересный вариант в стиле бохо. Подберите несколько различных вариантов разного цвета или с узорами и создайте композицию, которая придаст вашему помещению уюта.

Хорошая замена банальным настенным тарелкам или картинам / Фото Unsplash