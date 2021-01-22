5 беспроигрышных вариантов, которые придадут вашей спальне уюта: практические советы дизайнера
Спальня – это именно то место, где мы обычно отдыхаем телом и душой, набираемся сил и упорядочиваем свои мысли. Придерживайтесь нескольких простых советов дизайнера, чтобы эта комната стала для вас комфортным местом, к которому хочется возвращаться каждый вечер.
Идеальная уютная спальня – это не дорогая мебель и телевизор напротив кровати. Дизайнер Наталья Мияр поделилась с изданием homesandgardens главными секретами, которые сделают спальню самым комфортным местом в квартире.
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Больше мягкой мебели и обивок
Выбирайте в спальню кровать с мягким изголовьем и создавайте многослойность с помощью различных пледов. Это придаст вашей спальне роскоши и одновременно – создаст ощущение, будто вы в мягких объятиях.
Мягкое изголовье выглядит по-королевски / Фото Unsplash
Дизайнер считает, что не стоит бояться смелых цветов. Если площадь позволяет, то добавьте больше мебели с яркой текстильной обивкой. Кресла, пуфы или софы с бархатом – разложите на них мягкие подушки с оригинальными узорами и наслаждайтесь уютом комнаты.
Добавляйте ярких акцентов / Фото Unsplash
Много источников света
Наталья Мияр убеждена: хоть ночью в спальне должно быть полностью темно, однако днем в комнате нужно много света. Это настраивает на хороший день и поднимает настроение. Она советует прежде всего размещать спальню там, где много естественного света из окон. А также – использовать зеркала, которые позволяют немного "поиграть" со светом.
Зеркала увеличивают пространство и делают его светлее / Фото Unsplash
Уюта придадут также разнообразные светильники, торшеры и настольные лампы: вечером комната станет более яркой и "текстурной".
Добавляйте больше источников света в спальню / Фото Unsplash
Используйте живые растения
Мы так много времени проводим в большом городе, а в период пандемии – и в своих квартирах, что нам жизненно необходимо добавлять больше зелени в свои помещения. Растения в горшках сделают вашу спальню более свежей, придадут новых красок и поспособствуют креативности.
С живыми растениями комната выглядит более яркой / Фото Unsplash
А небольшие букеты цветов на тумбочке у кровати или на комоде станут стильным и душистым акцентом в комнате.
Такие букетики в спальне выглядит очень нежно / Фото Unsplash
Пробуждайте чувства
В этом вам помогут ароматические свечи. Мы уже рассказывали о различных свечах, которые украсят ваш интерьер. Наталья Мияр считает, что запахи в доме – это важный компонент, который делает помещение по-настоящему теплым и домашним.
Ароматические свечи – это не только красиво, но и очень приятно / Фото Unsplash
Поэтому она советует время от времени в течение дня зажигать ароматические свечи. Сам аромат не имеет значения – цветочный, пряный или свежий, он должен вносить что-то новое в ваш привычный день и успокаивать.
Удобная кровать – самое главное
Это пункт вовсе не о декоре, а о ваших чувствах. Никакой декор не сделает спальню вашим любимым местом в квартире, если вы спите на плохом матрасе. Это залог здорового и крепкого сна, а следовательно – и вашей продуктивности и хорошего настроения на целый день. Не пожалейте времени и средств и выберите матрас, который бы подходил именно вам, мягкий или твердый.
В первую очередь на кровати должно быть удобно спать / Фото Unsplash
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