Спальня – це саме те місце, де ми зазвичай відпочиваємо тілом та душею, набираємось сил та впорядковуємо свої думки. Варто дотримуватись кількох простих порад дизайнерки, щоб ця кімната стала для вас комфортним місцем, до якого хочеться повертатись щовечора.

Ідеальна затишна спальня – це не дорогі меблі та телевізор навпроти ліжка. Дизайнерка Наталія Міяр поділилась з виданням homesandgardens головними секретами, які зроблять спальню найкомфортнішим місцем у квартирі.

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Більше м'яких меблів та оббивок

Обирайте до своїх спалень ліжко з м'яким узголів'ям та створюйте багатошаровість за допомогою різних пледів. Це додасть вашій спальні розкоші та водночас – створить відчуття, ніби ви у м'яких обіймах.

М'яке узголів'я виглядає по-королівськи / Фото Unsplash

Дизайнерка вважає, що не варто боятись сміливих кольорів. Якщо площа дозволяє, то додайте більше меблів з яскравою текстильною оббивкою. Крісла, пуфи чи софи з оксамитом – розкладіть на них м'які подушки з оригінальними візерунками і насолоджуйтесь затишком кімнати.

Додавайте яскравих акцентів / Фото Unsplash

Багато джерел світла

Наталія Міяр переконана: хоч вночі у спальні має бути повністю темно, проте вдень у кімнаті має бути багато світла. Це налаштовує на хороший день та піднімає настрій. Вона радить перш за все розміщати спальню там, де багато природного світла з вікон. А також – використовувати дзеркала, які дозволяють трохи "погратись" зі світлом.

Дзеркала збільшують простір і роблять його світлішим / Фото Unsplash

Затишку додадуть також різноманітні світильники, торшери та настільні лампи: ввечері кімната стане більш яскравою та "текстурною".

Додавайте більше джерел світла у спальню / Фото Unsplash

Використовуйте живі рослини

Ми так багато часу проводимо у великому місті, а в період пандемії – і у своїх квартирах, що життєво необхідно додавати більше зелені до своїх приміщень. Рослини у горщиках зроблять вашу спальню більш свіжою, додадуть нових фарб та сприятимуть креативності.

З живими рослинами кімната виглядає більш яскравою / Фото Unsplash

А невеличкі букети квітів на тумбочці біля ліжка чи на комоді стануть стильним та запашним акцентом у кімнаті.

Такі букетики у спальні виглядають дуже ніжно / Фото Unsplash

Пробуджуйте почуття

У цьому вас допоможуть ароматичні свічки. Ми вже розповідали про різноманітні свічки, які прикрасять ваш інтер'єр. Наталія Міяр вважає, що запахи у будинку – це важливий компонент, який робить приміщення по-справжньому теплим та домашнім.

Ароматичні свічки – це не тільки гарно, а ще й дуже приємно / Фото Unsplash

Тому вона радить час від часу протягом дня запалювати ароматичні свічки. Сам аромат не має значення – квіткові, пряні чи свіжі, він повинен вносити щось нове у ваш звичний день та заспокоювати.

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Зручне ліжко – найголовніше

Це пункт зовсім не про декор, а про ваші відчуття. Ніякий декор не зробить спальню вашим улюбленим місцем у квартирі, якщо ви спите на поганому матраці. Це запорука здорового та міцного сну, а отже – і вашої продуктивності і хорошого настрою на цілий день. Не пошкодуйте часу та коштів та оберіть матрац, який би підходив саме вам, м'якший чи твердіший.

У першу чергу на ліжку повинно бути зручно спати/ Фото Unsplash