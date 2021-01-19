Художник Цукіона Йосітосі творив у період, коли старий світ ішов у забуття, адже його витісняли досягнення західної цивілізації. Метод гравюри укійо-е не мав уже великого попиту, тому Йосітосі став останнім майстром, який працював у цій техніці.

Техніка укійо-е була активно розповсюджена на території Японії у XVII столітті. Саме слово "укійо", дослівно перекладається як "пливе світ". Найвидатніші роботи відомого японського майстра Цукіока Йосітосі зібрало видання Сameralabs.

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Гравюра технікою укійо-е: що відомо

Гравюри в стилі укійо-е – були основним видом ксилографії в Японії у XVII столітті.

Назва техніки є омофонною до буддистського терміну "світ скорботи", але записується іншими ієрогліфами. Основоположником цього стилю ксилографії вважається японський художник і графік Хисикава Моронобу.



Гравюра Хисикави Моронобу / Фото pinterest

Спочатку гравюри малювались лише тушшю, тому всі вони були чорно-білими. З початку XVIII століття Судзукі Харунобу впровадив техніку кольорового друку для виготовлення нісікі-е. Будь-які малюнки написані в стилі укійо-е були дуже доступні, тому їх купляли в основному містяни, які не могли дозволити собі придбати картини.

В основному на гравюрах зображувалися прекрасні гейші, масивні борці сумо та популярні актори театру кабукі. Згодом стала популярною пейзажна гравюра.

Майстер гравюри Цукіока Йосітосі та його роботи

Цукіока Йосітосі у свій пізній період створював портрети, які мали риси самотності, покірливої долі та задумливості. У 1885 році Йосітосі почав видавати серію гравюр "100 видів місяця".



"Місяць чистого снігу на річці Асано: Чікако, синівська дочка" / Фото cameralabs

Саме вони принесли найбільшу популярність художнику. Люди вишукувалися в чергу за новими випусками, які майстер видавав до 1892 року.



"Місяць гори Інаба" / Фото cameralabs

Коли Японія відверталась від свого минулого, поглинаючи іноземні новації, Йосітосі практично самостійно зумів проштовхнути традиційну японську гравюру на новий рівень.

У 53 роки він помер після тривалої боротьби з психічними розладами.



Гравюра "Дух сакури", з серії "36 історій про привидів", 1889 рік / Фото cameralabs

Інші роботи художника / Фото cameralabs