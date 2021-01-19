Художник Цукиона Еситоси творил в период, когда старый мир уходил в забвение, ведь его вытесняли достижения западной цивилизации. Метод гравюры укие-е не имел уже большого спроса, поэтому Еситоси стал последним мастером, работавшим в этой технике.

Техника укие-е была активно распространена на территории Японии в XVII веке. Само слово "укие" дословно переводится как "плывущий мир". Самые выдающиеся работы известного японского мастера Цукиока Еситоси собрало издание Сameralabs.

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Гравюра техникой укие-е: что известно

Гравюры в стиле укие-е-были основным видом ксилографии в Японии в XVII веке.

Название техники является омофонным к буддистскому термину "мир скорби", но записывается другими иероглифами. Основоположником этого стиля ксилографии считается японский художник и график Хисикава Моронобу.



Гравюра Хисикавы Моронобу / Фото pinterest

Сначала гравюры рисовались только тушью, поэтому все они были черно-белыми. С начала XVIII века Судзуки Харунобу внедрил технику многоцветной печати для изготовления нисики-е. Любые рисунки написанные в стиле укие-е, были очень доступными, поэтому их покупали в основном горожане, которые не могли позволить себе купить картины.

В основном на гравюрах изображались прекрасные гейши, массивные борцы сумо и популярные актеры театра кабуки. Впоследствии стала популярной пейзажная гравюра.

Мастер гравюры Цукиока Еситоси и его работы

Цукиока Еситоси в свой поздний период создавал портреты, которые имели черты одиночества, безропотной судьбы и задумчивости. В 1885 году Йоситоси начал издавать серию гравюр "100 видов Луны".



"Луна чистого снега на реке Асано: Чикако, сыновняя дочь " / Фото cameralabs

Именно они принесли наибольшую популярность художнику. Люди выистраивались в очередь за новыми выпусками, которые мастер издавал до 1892 года.



"Луна горы Инаба" / Фото cameralabs

Когда Япония отворачивалась от своего прошлого, поглощая иностранные новации, Еситоси практически самостоятельно сумел протолкнуть традиционную японскую гравюру на новый уровень.

В 53 года он умер после длительной борьбы с психическими расстройствами.



Гравюра "Дух сакуры", из серии "36 историй о привидениях", 1889 год / Фото cameralabs

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