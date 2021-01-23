Воспользуйтесь этими советами – и дома всегда будет приятный и волшебный аромат. Вам понадобятся комнатные растения, сода и даже мусорное ведро.

Редакция Life 24 расскажет о 5 проверенных лайфхаках, которые создадут прекрасный запах дома.

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Займитесь коврами

Если у вас дома есть ковры – тщательно за ними ухаживайте. Они часто портят общий аромат в квартире, ведь впитывают различные запахи. Все разлитое кофе, опрокинутая еда и шерсть домашних животных переплетается в "невероятный праздник ароматов" и мешает дышать свежим воздухом.

Не забывайте ухаживать за ковром / Фото Pixabay

К счастью, есть довольно простой вариант, который поможет решить эту проблему. Посыпьте коврик содой и оставьте так на несколько часов. После этого его нужно пропылесосить. Другой способ – это настоящая классика. Если у вас много энергии – можно почистить ковры на улице.

Вымойте мусорное ведро

Очень часто мимо мусорного пакета попадают различные остатки пищи. Как результат – возникает просто сумасшедший "аромат", который портит воздух в квартире. Его можно очень легко изолировать.

Легкий вариант, как избавиться от запаха из мусорного ведра / Фото Pixabay

Нужно тщательно вымыть ведро и дать ему высохнуть. Чтобы перебить запах, рекомендуют положить под пакет ватный шарик, смоченный в эфирном масле. Главное – регулярно выносить мусор и повторять эту процедуру. Тогда не будет неприятных запахов.

Вода с фруктами или травами

Один из самых интересных лайфхаков, который поможет быстро улучшить запах в квартире. Налейте воду в кастрюлю и поставьте ее кипятить. В процессе добавьте ароматные цитрусовые или различные пахучие травы.

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Это могут быть апельсины или лимоны вместе с мелиссой, лавандой, мятой и т.п. Экспериментируйте сколько угодно – можно придумать просто потрясающие сочетания. Когда вода будет готова, пусть еще несколько минут побудет на огне. Именно тогда приятный аромат разлетится по всей квартире.

Ароматические свечи

Не все любят ароматические свечи. Они имеют действительно приятный, но одновременно очень насыщенный аромат. Поэтому есть другое интересное решение – не зажигайте их.​

Ароматические свечи - это прекрасно / Фото Unsplash

Положите свечи в шкаф с одеждой, постельным бельем или другими вещами. Каждый раз, когда вы будете открывать дверь, то почувствуете этот "тонкий" и приятный аромат свечей, а не запах застоявшегося воздуха.

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Комнатные растения

К сожалению, комнатные растения не могут полностью очистить воздух в квартире. Это – факт, о котором Life 24 уже рассказывал.

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Вы выращиваете дома комнатные растения? / Фото Pixabay

Но это не причина не выращивать растения дома. Вы почувствуете прекрасную палитру ароматов, которые наполнят всю квартиру. Обратите внимание на герань, комнатную мяту, лаванду и т.п. Поверьте, вы не пожалеете. Они фантастически пахнут.