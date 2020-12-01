Мы все с детства слышали от мам и бабушек, что домашние растения вырабатывают кислород и очищают загрязненный воздух в помещении. Правда ли это – разбираемся в материале.

Откуда появился этот миф

В школе нас учили, что растения потребляют углекислый газ и выделяют кислород. И это правда. В 1989 году опубликовали исследования NASA, в котором отмечают улучшение качества воздуха при наличии домашних растений в сочетании с фильтрами из активированного угля, сообщает Wonderzine.

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В лабораторных камерах исследователи изучали только три химические вещества, которые загрязняют воздух. И во время эксперимента они не использовали привычный для нас почву, а активированный уголь. То есть, одна ваша "комнатная пальма" не справится с очисткой воздуха, которым вы дышите.

Вентиляция VS Комнатные растения

Для того, чтобы один раз в час полностью изменить воздух в небольшом помещении 3 на 3 квадратных метра, требуется около тысячи горшков с домашними растениями.

Авторы недавней публикации в Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology изучили двенадцать исследований почти двухсот растений и пришли к выводу: в домашних условиях растения не очищают воздух. Как сказал один из авторов в интервью National Geographic, "мы не говорим, что экспериментальные данные неверные, мы лишь подчеркиваем, что они экспериментальные".

Вентиляция лучше справляется с очисткой воздуха​ \ Фото Photo by ASIA CULTURECENTER on Unsplash

В школе вам не врали

Растения правда выделяют кислород. На его количество влияет много факторов, например, освещения или скорость роста. 22 литра кислорода выделится, пока масса растения увеличивается на 150 граммов. А человеку в день нужно 550 литров. Чтобы получить эту норму нужно прирост в 3,75 килограмма в сутки. В домашних условиях – это невозможно.

Однако выращивать дома растения в горшках все же стоит. Если правильно подберете, то это добавит комфорта. По исследованиям ученых, они могут снизить психологический и физиологический стресс. И даже сделать счастливее. А еще можно выращивать зелень и овощи в горшках на кухонном подоконнике.