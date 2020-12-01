Ми всі з дитинства чули від мам та бабусь, що домашні рослини виробляють кисень й очищують забруднене повітря у приміщенні. Чи правда це – розбираємося у матеріалі.

Звідки з’явився цей міф

У школі нас вчили, що рослини споживають вуглекислий газ та виділяють кисень. І це правда. У 1989 році опублікували дослідження NASA, у якому зазначають про поліпшення якості повітря при наявності домашніх рослин в поєднанні з фільтрами з активованого вугілля, повідомляє Wonderzine.

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У лабораторних камерах дослідники вивчали лише три хімічні речовини, які забруднюють повітря. І під час експерименту вони не використовували звичний для нас грунт, а активоване вугілля. Тобто, одна ваша "кімнатна пальма" не впорається з очищенням повітря, яким ви дихаєте.

Вентиляція VS Кімнатні рослини

Для того, щоб один раз за годину повністю змінити повітря у невеликому приміщенні 3 на 3 квадратних метри, потрібно близько тисячі горщиків з домашніми рослинами.

Автори недавньої публікації в Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology вивчили дванадцять досліджень майже двохсот рослин і прийшли до висновку: в домашніх умовах рослини не очищають повітря. Як сказав один з авторів в інтерв'ю National Geographic, "ми не говоримо, що експериментальні дані невірні; ми лише підкреслюємо, що вони експериментальні".



Вентиляція краще справляється з очищенням повітря \ Фото Photo by ASIA CULTURECENTER on Unsplash

У школі вам не брехали

Домашні рослини правда виділяють кисень. На його кількість впливає багато факторів, наприклад, освітлення чи швидкість росту. 22 літри кисню виділиться, поки маса рослини збільшується на 150 грамів. А людині у день потрібно 550 літрів. Щоб отримати цю норму потрібен приріст у 3,75 кілограма на добу. У домашніх умовах – це нереально.

Проте вирощувати дома рослини у горщиках все ж варто. Якщо правильно підберете, то це додасть комфорту. За дослідженнями науковців, вони можуть знизити психологічний і фізіологічний стрес. І навіть зробити щасливіше. А ще можна вирощувати зелень й овочі в горщиках на кухонному підвіконні.