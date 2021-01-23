Скористайтеся цими порадами – і вдома завжди буде приємний та чарівний аромат. Вам знадобляться кімнатні рослини, сода і навіть сміттєве відро.

Редакція Life 24 розповість про 5 перевірених лайфхаків, які створять прекрасний запах вдома.

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Займіться килимами

Якщо у вас вдома є килими – ретельно за ними доглядайте. Вони часто псують загальний аромат в квартирі, адже вбирають різні запахи. Уся розлита кава, перекинута їжа та шерсть домашніх тварин переплітається в "неймовірне свято ароматів" і заважає дихати свіжим повітрям.

Не забувайте доглядати за килимом / Фото Pixabay

На щастя, є досить простий варіант, який допоможе вирішити цю проблему. Посипте килимок содою і залиште так на кілька годин. Після цього його потрібно пропилососити. Інший спосіб – це справжня класика. Якщо у вас багато енергії – можна витріпати килими на вулиці.

Вимийте сміттєве відро

Дуже часто поза сміттєвий пакет потрапляють різні залишки їжі. Як результат – виникає просто шалений "аромат", який псує повітря в квартирі. Його можна дуже легко ізолювати.

Легкий варіант, як позбутися запаху із сміттєвого відра / Фото Pixabay

Потрібно ретельно вимити відро і дати йому висохнути. Щоб перебити запах, рекомендують покласти під пакет ватну кульку, вимочену в ефірній олії. Головне – регулярно виносити сміття та повторювати цю процедуру. Тоді не буде неприємних запахів.

Вода з фруктами або травами

Один із найцікавіших лайфхаків, який допоможе швидко покращити запах в квартирі. Налийте воду в каструлю та поставте її кип'ятити. У процесі додайте ароматні цитрусові або різні пахучі трави.

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Це можуть бути апельсини чи лимони разом із мелісою, лавандою, м'ятою тощо. Експериментуйте скільки завгодно – можна придумати просто надзвичайні поєднання. Коли вода закип'ятиться, нехай ще кілька хвилин побуде на вогні. Саме тоді приємний аромат розлетиться по всій квартирі.

Ароматичні свічки

Не всі люблять ароматичні свічки. У них справді приємний, але водночас надзвичайно насичений аромат. Тому є інше цікаве рішення – не запалюйте їх.

Ароматичні свічки – це прекрасно / Фото Unsplash

Покладіть свічки до шафи з одягом, постільною білизною чи іншими речами. Кожного разу, коли відчинятимете двері, то будете відчувати цей "тонкий" та приємний аромат свічок, а не запах застояного повітря.

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Кімнатні рослини

На жаль, кімнатні рослини не можуть повністю очистити повітря у квартирі. Це – факт, про який Life 24 вже розповідав.

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Ви маєте вдома кімнатні рослини? / Фото Pixabay

Але це не причина не вирощувати рослини вдома. Ви відчуєте прекрасну палітру ароматів, які наповнять всю квартиру. Зверніть увагу на герань, кімнатну м’яту, лаванду тощо. Повірте, ви не пошкодуєте. Вони фантастично пахнуть.