Хлопець покинув кохану, бо вона набрала вагу: дівчина не розчарувалась та кардинально схудла

На популярному форумі у соцмережах жінка поділилась історією, як схудла після розриву стосунків. Її колишній хлопець пішов від неї, бо дівчина набрала вагу.

Як користувачка соцмереж змінила своє життя після закінчення стосунків, а також як колишній хлопець відреагував на її перетворення, розповідаємо далі.

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Як дівчина схудла після розлучення

Жінка, яка не назвала свого імені, розповіла на популярному форумі, що почала набирати вагу, коли перебувала у стосунках зі своїм вже колишнім хлопцем, і, попри всі зусилля, не змогла повернутися до свого "нормального" розміру.

Вона покращила свій раціон і почала ходити до спортзалу, але, за її словами, нічого не допомогло.

Я набрала чималу вагу, коли була з ним, і він дуже наполягав на тому, щоб я схудла. Я ходила до спортзалу, краще харчувалася, робила все, що могла, але навіть тоді найкраще, що я змогла зробити – зупинити набір ваги. Це було пекло, і я відчувала, що моє тіло не належить мені, я ненавиділа його,

– розповіла дівчина.

Користувачка додала, що через дев'ять місяців хлопець пішов від неї, аргументуючи розрив стосунків тим, що вона його більше не приваблювала.

Як дівчина змінилась після розриву: дивіться її історію

Після закінчення роману жінка припинила приймати протизаплідні засоби й була приголомшена, побачивши, наскільки вона схудла завдяки цій простій зміні.

Я втратила майже 45 кілограмів за декілька місяців. Я ніколи раніше не відчувала збільшення ваги на цих протизаплідних засобах, але мій лікар сказав, що побічний ефект, мабуть, просто розвинувся через тривале застосування. Я знову почуваюся чудово і була щасливою, поки мій колишній не дізнався про схуднення,

– зазначила жінка.

Відтоді її ексбойфренд "розриває їй телефон", кажучи, що почувається "зрадженим" і запитуючи, чому він не був достатньо вагомою причиною для схуднення.

У якому світі він має право злитися на те, який вигляд має моє тіло через пів року після нашого розриву? Це повна дурня. Я просто заблокувала його, нічого не відповівши, і спробувала рухатися далі, але один з його друзів запитав, чи хочу я з ним поговорити, тому що він був "дуже розбитий" через це. Чому це моя проблема? Він вирішив не бути ні моїм хлопцем, ні моїм другом, він був тим, хто кинув мене, стер з лиця землі, і чомусь я погана через те, що з'ясувала проблему зі здоров'ям, яка мучила мене цілий рік?,

– наголосила дівчина.

У відповідь на її допис один користувач написав: "Заблокувати його було правильним рішенням. Він намагається зробити вашу втрату ваги про нього".

Інша людина додала, що "він невдаха", а ще один користувач написав: "Ти схудла на 135 кілограмів. 45 кіло з твого тіла і 90 – твого хлопця. Блокуй і йди далі".