Своєю історією Дженніфер поділилася у мережі. Також у власному блозі жінка часто показує, як змінилася після схуднення.

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Жінка пробігала в день усього 1,6 кілометра

У січні 2022 року Дженніфер Браун вирішила схуднути й почала займатися бігом. Вдома вона встановила бігову доріжку, на якій щодня пробігала 1 милю, тобто 1,6 кілометра. Жінка вирішила піклуватися про своє здоров'я, оскільки її батько був хворий на діабет, а всі рідні мали схильність до зайвої ваги.

У березні жінці почало подобатися займатися бігом, однак результатів вона не бачила. Так тривало до серпня, й хоча жінка не помічала кардинальних змін, однак продовжувала займатися бігом. Окрім того, Дженніфер також почала збалансовано харчуватися, позбулася шкідливих звичок й побачила результат вже восени. Це ще більше надихнуло жінку, тому вона продовжувала займатися спортом.

До жовтня 2023 року Дженніфер змогла схуднути на 84 кілограми. Окрім бігу на доріжці, жінка також полюбляла кататися на велосипеді, багато ходила протягом дня та намагалася не переїдати. У комплексі це призвело до дійсно неймовірного результату.

Дженніфер Браун схудла на 84 кілограми: дивіться відео

Нині Дженніфер продовжує активні заняття спортом. Щоправда, тепер вона пробігає не 1 милю на добу, а набагато більше.