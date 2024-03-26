Секрет її схуднення максимально простий – спорт та збалансоване харчування. Однак успіх залежав не лише від цього, а й від переосмислення ставлення до раціону. Дівчина наголошує, що не треба себе у всьому обмежувати, адже їжа – не ворог.

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Софія поділилася, як їй вдалося досягти результату

Софія мала зайві кілограми після прийому пігулок, тому вирішила змінити своє життя й схуднути. Вона займалася спортом, збалансовано харчувалася та, загалом, переосмислила своє ставлення до їжі. За 9 місяців клопіткої роботи їй вдалося схуднути на 28 кілограмів.

Вона у мережі розповіла, що важливим етапом схуднення також є і ставлення до їжі. Одна з найголовніших порад, яку дає Софія, це – не заїдати стрес. Вона пояснила, що багато людей знаходять відраду у їжі, коли стресують або мають поганий настрій. У такі моменти мозок посилає організму сигнали, які виробляють гормони голоду, тому важливо вміти контролювати себе. З цього випливає друга порада блогерки – їсти необхідно повільно та сконцентровано.

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Софія наголошує, що втрата ваги – це не лише фізичний аспект, але й психологічний. За її словами, необхідно розуміти, що їжа – це пальне, яке необхідне організму для функціювання. Тому важливо розвивати самоконтроль, щоб уникати переїдань. Щоб не відчувати голоду протягом дня, раціон повинен бути збалансованим.

Як змінилася дівчина після схуднення: дивіться відео

Дефіцит калорій Софія поєднувала з регулярними заняттями спорту. Саме такий режим допоміг їй схуднути на 28 кілограмів. Окрім того, вона наголошує, що не потрібно вважати їжу "ворогом". Дівчина розповіла, що під час схуднення не дотримувалася жорстких дієт й інколи дозволяла собі вживати фастфуд чи солодощі, але небагато.