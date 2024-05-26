Сила ходьби: дівчина схудла на 64 кілограми, додавши до свого способу життя одну просту звичку

Ліза Марі схудла на майже 64 кілограми за 3 роки. Цікаво, що перші 45 кілограмів дівчина скинула за рік завдяки одній простій звичці – піші прогулянки.

Про свій шлях схуднення Ліза розповіла у мережі. Нині дівчина має чимало підписників, а також розробила власні програми щодо схуднення.

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Скільки кроків щодня робила дівчина, щоб схуднути

Цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми із зайвою вагою, зверніться до фахівця.

Ліза у мережі розповіла, що завжди мала зайву вагу. Свою зовнішність вона приховувала за мішкуватим одягом і футболками оверсайз, щоб не акцентувати увагу на своєму тілі.

Все змінилося у 2020 році, коли почалася пандемія коронавірусу й люди вимушені були сидіти на карантині. Тоді Ліза відчула, що їй складно ходити сходами, з'являється задишка, а самопочуття погіршується. Дівчина зрозуміла, що настав час щось робити. Ліза намагалася схуднути раніше, однак дієти не давали жодних результатів, адже постійні обмеження тільки прискорювали зриви, а дівчина хотіла швидких результатів.

У 2020 році, через постійні задишки, Ліза почала більше гуляти на свіжому повітрі. Щовечора дівчина ходила пішки 20 – 30 хвилин біля свого дому. Згодом Ліза придбала собі годинник, щоб відстежувати кількість кроків. Як виявилося, щодня вона робила близько 10 тисяч кроків, а інколи – й більше. У результаті за 3 місяці лише завдяки ходьбі дівчина скинула понад 18 кілограмів.

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Це було вперше, коли дівчина побачила реальні зміни у своєму тілі. Тоді Ліза вирішила дотримуватися дефіциту калорій, що у поєднанні з постійними прогулянками сприяло швидкому схудненню. Дівчина була настільки захоплена тим, що зайві кілограми йдуть, що додала 2 – 3 домашніх тренування на тиждень. Дівчина відмовилася від вживання фастфуду, намагалася дотримуватися певної кількості кілокалорій і в результаті схудла на 45 кілограмів за рік.

Такий неймовірний результат надихнув дівчину, тому вона продовжувала жити за таким принципом. Загалом, за 3 роки Ліза схудла на 64 кілограми лише завдяки цим ходьбі, дефіциту калорій і легким тренуванням.

Ліза Марі схудла на 64 кілограми: дивіться відео

Дівчина не могла не поділитися своїми знаннями, тому почала допомагати іншим у схудненні. Ліза розробила програми схуднення, харчування та тренування й нині вже посприяла схудненню сотень жінок.

Ви можете змінити своє життя в будь-який момент. Схуднути можна в домашніх умовах. Вам не потрібно робити нічого божевільного, щоб схуднути. Не варто недооцінювати силу ходьби й дефіцит калорій. І якщо вам потрібна допомога, я буду тренером зі схуднення для тисяч жінок,

– додала Ліза.

Історія схуднення Лізи Марі: дивіться відео

Нині дівчина має сотні підписників в тіктоці й інстаграмі. У своїх блогах дівчина публікує різні тренування, варіанти щоденного раціону та просто дає корисні поради щодо схуднення.