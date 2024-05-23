Який спортом займалась блогерка та як вона змінилась всього за пів року, розповідаємо далі.

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Як дівчина кардинально схудла за 6 місяців

Користувачка тікток вразила своїх підписників неймовірним перевтіленням лише за шість місяців тренувань. Її ролик набрав понад 21 мільйон переглядів.

У відео під назвою "Мій любовний лист до пілатесу" вона поділилася своїми знімками "до" і "після". Ролик починається з того, що жінка позує в чорному топі та вузьких джинсах, а потім розвертається на 180 градусів, щоб продемонструвати свою фігуру. Наступним кадром глядачі можуть побачити її у тому ж вбранні, але вже після 6 місяців занять пілатесом.

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

Як дівчина змінилась за 6 місяців: дивіться фото

Завалена запитами про те, як вона досягла таких результатів, блогерка розповіла, що займається пілатесом три – чотири рази на тиждень.

Пілатес – це силове тренування. Це не така інтенсивна активність, як підняття важких предметів, але справді допомагає привести м'язи в тонус,

– поділилась дівчина.

Її пост викликав бурхливу реакцію в соцмережах. Підписники були вражені швидкою трансформацією. "Ой, я не очікував цього!", "Ти така красива!", "Ви дали мені впевненість продовжувати", – писали люди.

Важливо! Цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми із зайвою вагою, зверніться до фахівця.