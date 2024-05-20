Як їй вдалося скинути таку вагу та що сталося у літаку, щоб жінка наважилась на зміни, розповідаємо далі.

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Як жінка схудла на 70 кілограмів

Сара Спейт могла з'їсти велику піцу за раз і не насититися. Вона ненавиділа ходити по магазинах за одягом, уникала спілкування з друзями й боялася відвідувати тренажерний зал. Усе це через її вагу – 135,7 кілограма.

Сара неодноразово намагалася схуднути, але їй не вдавалося. Британка перепробувала всі дієти, про які знала, але нічого не допомагало.

У мене було відчуття, що люди будуть проходити повз мене і говорити: "Подивіться, який у неї розмір". Це засіло у мене у голові. Люди просто дивилися на мене, не віталися і не говорили нічого. Наче я була в якомусь шоу виродків,

– згадує вона.

Жінка почала активно набирати вагу у 20 років. Тоді в неї з'явилася залежність від жирної їжі. На початку 2023 року лікарі попередили її, що через зайву вагу скоро почнуться серйозні проблеми зі здоров'ям.

Попри це переломним моментом для британки став її політ до Ісландії. У літаку жінка виявила, що довжини ременя недостатньо, щоб вона могла пристебнутися. Їй було ніяково просити подовжувач, тому весь політ вона прикидалася, що пристебнута. Жінці було тісно. Вона не могла поворухнути ногами й частково зайняла місце сусіда. Після цього вона вирішила зробити бандажування шлунка – одну з хірургічних процедур для лікування ожиріння.

Як змінилась жінка після схуднення / Фото SWNS

Операція коштувала 11 тисяч фунтів стерлінгів (близько 548 тисяч гривень). Частину суми Сара вже сплатила, а решту виплачує досі. Хірургічне втручання дозволило їй схуднути на 70 кілограмів. Тепер вона не боїться спілкуватися з людьми й в неї з'явилися нові друзі.

Моя впевненість у собі тепер на висоті. Усе просто приголомшливо. Це найкращі гроші, які я коли-небудь витрачала. Я ні про що не шкодую,

– додає Сара.

Жінка також полюбила ходити в спортзал і замінила нездорову їжу у своєму раціоні на низькокалорійні продукти.

Додамо, що цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми із зайвою вагою, зверніться до фахівця.