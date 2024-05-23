Какой спортом занималась блогерша и как она изменилась всего за полгода, рассказываем дальше.

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Как девушка кардинально похудела за 6 месяцев

Пользовательница тикток поразила своих подписчиков невероятным перевоплощением всего за шесть месяцев тренировок. Ее ролик набрал более 21 миллиона просмотров.

В видео под названием "Мое любовное письмо к пилатесу" она поделилась своими снимками "до" и "после". Ролик начинается с того, что женщина позирует в черном топе и узких джинсах, а затем разворачивается на 180 градусов, чтобы продемонстрировать свою фигуру. Следующим кадром зрители могут увидеть ее в том же наряде, но уже после 6 месяцев занятий пилатесом.

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Заваленная запросами о том, как она достигла таких результатов, блогерша рассказала, что занимается пилатесом три – четыре раза в неделю.

Пилатес – это силовая тренировка. Это не такая интенсивная активность, как поднятие тяжестей, но действительно помогает привести мышцы в тонус,

– поделилась девушка.

Ее пост вызвал бурную реакцию в соцсетях. Подписчики были поражены быстрой трансформацией. "Ой, я не ожидал этого!", "Ты такая красивая!", "Вы дали мне уверенность продолжать", – писали люди.

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