Не лише спорт, а й психологія: дівчина схудла на понад 30 кілограмів і поділилася своєю історією

Олівія Кейсі усього за рік схудла на 32 кілограми. Досягти результату дівчині вдалося не лише завдяки спорту, а й здоровому психологічному підходу до харчування.

Своєю історією схуднення Олівія ділиться у соцмережах. Вона не лише демонструє неймовірний результат, а й ділиться власними секретами, які допомагають тримати себе у тонусі.

До теми Надихає інших на зміни: дівчина скинула 68 кілограмів та довела, що це можливо зробити самотужки

Ходьба – найкращий друг під час схуднення

Олівія почала свій шлях до схуднення у січні 2023 року. Дівчина вирішила дійсно почати рік зі змін, тому записалася до тренажерного залу, почала правильно харчуватися та працювати над собою.

Пройшовши складний шлях і схуднувши на 32 кілограми, Олівія вирішила поділитися своїми порадами, як досягти таких результатів. Так, дівчина наголошує, що важливий не лише спорт та харчування, а й психологія. За словами Олівії, не варто гнатися за швидкими результатами, а необхідно розуміти, що схуднення – це тривалий процес. Інколи дівчині здавалося, що її тіло зовсім не змінюється й вона хотіла все кинути, однак продовжувала йти до мети.

Як змінилася дівчина за рік схуднення: дивіться відео

Олівія у мережі також ділиться порадами щодо схуднення. Так, дівчина наголошує, що ходьба – найкращий друг людини. Дівчина розповідає, що коли людина багато ходить, то спалює зайві калорії. Окрім того, в цей час можна гарно провести час з друзями чи самостійно насолодитися красою природи.

Дівчина додала, що, звісно, у процесі схуднення важливо стежити за харчуванням, однак не варто дотримуватися жорсткої дієти. На думку Олівії, можна дозволяти собі на вихідних замовити улюблену піцу чи з'їсти картоплю фрі, а постійні обмеження навпаки – будуть тиснути на людину й підштовхуватимуть до зривів.

Дефіцит калорій – це важливо у процесі схуднення, але насолоджуватися їжею теж потрібно,

– пояснила Олівія.

Олівія схудла завдяки спорту, харчуванню та піклуванню про ментальне здоров'я: дивіться відео

Пройшовши складний шлях, дівчина пояснює, що важливо також дбати й про ментальне здоров'я. Дівчина закликає працювати з психологом або вивчати її самостійно, щоб у процесі схуднення не нашкодити собі.