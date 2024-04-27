Своей историей похудения Оливия делится в соцсетях. Она не только демонстрирует невероятный результат, но и делится собственными секретами, которые помогают держать себя в тонусе.

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Ходьба – лучший друг во время похудения

Оливия начала свой путь к похудению в январе 2023 года. Девушка решила действительно начать год с изменений, поэтому записалась в тренажерный зал, начала правильно питаться и работать над собой.

Пройдя сложный путь и похудев на 32 килограмма, Оливия решила поделиться своими советами, как достичь таких результатов. Так, девушка отмечает, что важен не только спорт и питание, но и психология. По словам Оливии, не стоит гнаться за быстрыми результатами, а необходимо понимать, что похудение – это длительный процесс. Иногда девушке казалось, что ее тело совсем не меняется и она хотела все бросить, однако продолжала идти к цели.

Как изменилась девушка за год похудения: смотрите видео

Оливия в сети также делится советами по похудению. Так, девушка отмечает, что ходьба – лучший друг человека. Девушка рассказывает, что когда человек много ходит, то сжигает лишние калории. Кроме того, в это время можно хорошо провести время с друзьями или самостоятельно насладиться красотой природы.

Девушка добавила, что, конечно, в процессе похудения важно следить за питанием, однако не стоит придерживаться жесткой диеты. По мнению Оливии, можно позволять себе на выходных заказать любимую пиццу или съесть картофель фри, а постоянные ограничения наоборот – будут давить на человека и подталкивать к срывам.

Дефицит калорий – это важно в процессе похудения, но наслаждаться едой тоже нужно,

– объяснила Оливия.

Оливия похудела благодаря спорту, питанию и заботе о ментальном здоровье: смотрите видео

Пройдя сложный путь, девушка объясняет, что важно также заботиться и о ментальном здоровье. Девушка призывает работать с психологом или изучать ее самостоятельно, чтобы в процессе похудения не навредить себе.