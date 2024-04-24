Как ей удалось самостоятельно сбросить почти половину своего первоочередного веса, а также как такая трансформация изменила жизнь девушки, рассказываем далее.
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Как девушке удалось самостоятельно похудеть
Эмма Хукер сейчас является онлайн-тренером по фитнесу и блогером, но несколько лет назад девушка весила почти 150 килограммов. С тех пор она похудела на 68 килограммов и теперь вдохновляет других на подобные изменения.
Эмма набрала вес из-за проблем со здоровьем и несмотря на постоянные попытки несколько лет не могла его сбросить. Врачи советовали сделать ей операцию, однако девушка решила похудеть естественным путем – с помощью спорта и правильного питания.
История похудения девушки: смотрите видео
Занимаясь физическими нагрузками каждый день и внедряя привычки здорового питания, Эмме удалось за несколько лет сбросить почти половину своего веса.
Своей историей она открыто делится в соцсетях, рассказывая о секретах долговременной потери веса.
Как девушка изменилась после похудения: смотрите видео
Продолжайте попытки. Даже, когда вам не хочется, вы не мотивированы или не знаете, как это сделать. Вам понадобится время. Будьте терпеливыми и настойчивыми. Некуда спешить, у вас есть время, чтобы со всем разобраться,
– мотивирует своих подписчиков девушка.
Эмма говорит, что после похудения ее жизнь полностью изменилась, и она может делать то, о чем раньше даже не мечтала. В частности, сейчас любительница фитнеса даже участвует в соревнованиях по бодибилдингу и на пути к похудению увлеклась боксом. Теперь девушка профессионально занимается этим спортом.