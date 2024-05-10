У чому суть незвичної австралійської тенденції знайомств та яку важливу деталь забула врахувати дівчина, розповідаємо далі.

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Як дівчина шукає своє кохання в супермаркеті

Брук Елісон Лейвен розповіла, що її колега поділилась з нею цікавою ідеєю знайомства з протилежною статтю. Суть цього лайфхаку полягає у тому, щоб під час шопінгу у супермаркеті покласти банани у свій візок. Це означатиме, що ви неодружені та шукаєте пару.

Дівчина вирішила перевірити "бананову теорію", але її спроба не мала успіху.

Я не бачу нікого відносно молодого та привабливого з бананами. Можливо, це тому, що я забула запитати її, о котрій годині всі йдуть. Хтось знає, о котрій годині одинаки їдуть у супермаркет у понеділок?,

– зазначила дівчина у своєму відео.

Як дівчина шукає кохання у супермаркеті: дивіться відео

У коментарях під роликом Брук сотні австралійців поділилися тим, що "бананова теорія" давно ходить в колах знайомств і що супермаркет, у якому була дівчина, відомий тим, що там можна знайти пару.

"Я заручена, але хлопець знайомився зі мною там", "Рада, що через 25 років це все ще актуально! Колись я там робила покупки, і збентежилася якби мені справді потрібні були банани!", "Ви повинні розташувати банани вгору, а не вниз. Це означає, що ви в пошуку", – писали люди.

Інші користувачі стверджували, що неофіційний час знайомств раніше був у вівторок о 20:00, і запропонували Брук повернутися у цей час.