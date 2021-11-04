Дівчина скаржиться на свою зовнішність: вона вважає себе занадто красивою
Джерело:The Sun
Американка здивувала людей роздумами про "темний бік" привабливої зовнішності. Дівчина постійно почуває себе самотньо і не може знайти друзів серед хлопців. Адже всі в неї закохуються.
Про таку несподівану проблему дівчина на ім’я Аріана поділилася у своєму тіктоці arianasavannah. Серія з двох відео набрала понад 2 мільйони переглядів. І що найцікавіше: люди підтримали блогерку. Однак через деякий час вона приховала ролики.
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За її словами, ще з часів коледжу дівчата постійно вбачали в ній конкурентку, тому Аріана не змогла з ними здружитися. Також вони частенько її обмовляли. Дещо інша проблема була з хлопцями.
Люди роблять завчасні висновки через мою зовнішність. Я втомилася і почуваю себе самотньо. Дівчата не хочуть дружити зі мною, бо бачать в мені загрозу. А друзі-хлопці з часом починають закохуватися, – розповіла Аріана.
Через це дівчина постійно страждала. Під час навчання вона їздила на вихідні додому, де її заспокоювала мама. Утім, з часом вона змогла більш-менш прийняти цей так званий "недолік". Зараз Аріана спілкується з компанією хлопців, де, за її словами, все нормально. Але вона досі переживає через цю проблему.
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Здавалося б, люди почнуть принижувати Аріану через її досить дивні думки. Однак багато користувачів тіктоку, навпаки, підтримали дівчину.
- Я тебе розумію. Дівчата не завжди хочуть дружити, бо відчувають загрозу. А хлопці сприймають тебе з часом не як подругу.
- Це дуже правдиво. В мене через це немає друзів. Я почуваю себе самотньо.
- Я та, яку завжди вважали некрасивою. І можу сказати тобі, що дівчата ревнують. Це дійсно правда.