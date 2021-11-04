О такой неожиданной проблеме девушка по имени Ариана поделилась в своем тиктоке arianasavannah. Серия из двух видео набрала более 2 миллионов просмотров. И что самое интересное: люди поддержали блогершу. Однако через некоторое время она скрыла ролики.

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По ее словам, еще со времен колледжа девушки постоянно видели в ней конкурентку, потому Ариана не смогла с ними сдружиться. Также они частенько ее оговаривали. Немного другая проблема была с ребятами.

Люди делают заблаговременные выводы из-за моей внешности. Я устала и чувствую себя одиноко. Девушки не хотят дружить со мной, потому что видят во мне угрозу. А друзья-ребята со временем начинают влюбляться, – рассказала Ариана.

Поэтому девушка постоянно страдала. Во время учебы она ездила на выходные домой, где рыдала, а ее успокаивала мама. Впрочем, со временем она смогла более или менее принять этот так называемый "недостаток". Сейчас Ариана общается с компанией ребят, где, по ее словам, все нормально. Но она до сих пор переживает из-за этой проблемы.

Как выглядит Ариана – можете посмотреть ниже

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Казалось бы, люди начнут унижать Ариану из-за таких странных мыслей. Однако многие пользователи тиктока, наоборот, поддержали девушку: