Фей Вудгейт активно веде свій тікток та ділиться із користувачами відео та фото впродовж всієї вагітності. Проте останнім часом це робити все складніше, через шквал хейту.
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Вагітна соромиться свого живота
Зараз Фей на 35 тижні вагітності і її живіт вже досить великий. Щодня вона отримує тисячі коментарів від користувачів і багато з них мають негативний характер. Протягом усієї вагітності дівчина отримувала коментарі від "експертів" з тіктоку, які стверджували, що її живіт надто великий і не відповідає терміну. Врешті вона не витримала і виклала відео "на зло" усім кривдникам, додаючи:
Коли люди все ще кажуть мені, що мій живіт занадто великий на 35 тижні. Тепер стає нудно, народе".
Дівчину хейтили через великий живіт / Фото з інстаграму
Дехто з користувачів вирішив заступитись за дівчину і пояснив:
- "Живіт Фей виглядає більшим, тому що вона низька".
Дехто просто підтримав дівчину:
- "Ти красива".
- "На жаль, так багато огидних людей. Ігноруйте їх, живіть своїм життям, будьте щасливі".
- "Ой, чудовий живіт. Ненавиджу такі дурні коментарі".