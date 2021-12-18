Дівчина соромиться свого живота: вона на 35 тижні вагітності

25-річна дівчина готується стати мамою. Вона на 9 місяці вагітності і неабияк соромиться свого живота.

Фей Вудгейт активно веде свій тікток та ділиться із користувачами відео та фото впродовж всієї вагітності. Проте останнім часом це робити все складніше, через шквал хейту.

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Вагітна соромиться свого живота

Зараз Фей на 35 тижні вагітності і її живіт вже досить великий. Щодня вона отримує тисячі коментарів від користувачів і багато з них мають негативний характер. Протягом усієї вагітності дівчина отримувала коментарі від "експертів" з тіктоку, які стверджували, що її живіт надто великий і не відповідає терміну. Врешті вона не витримала і виклала відео "на зло" усім кривдникам, додаючи:

Коли люди все ще кажуть мені, що мій живіт занадто великий на 35 тижні. Тепер стає нудно, народе".



Дівчину хейтили через великий живіт / Фото з інстаграму

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Дехто з користувачів вирішив заступитись за дівчину і пояснив:

"Живіт Фей виглядає більшим, тому що вона низька".

Дехто просто підтримав дівчину: