Дівчина викрила жахливий секрет незнайомця на побаченні: що він приховував

Блогерка сходила на побачення із незнайомцем, з яким спілкувалася в інтернеті. Все йшло просто чудово до того моменту, як вона випадково не викрила його найбільший секрет.

Тікток-блогерка Sissyhankshaw розповіла, як пішла на побачення із симпатичним хлопцем, який виявився жахливим брехуном. Спершу незнайомець здавався цілком нормальним: 25-річний вчитель, який захоплювався бігом, дуже сподобався дівчині.

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Під час побачення хлопець поділився секретом, що він був одружений, але його дружина померла.

Він розповів, що в нього є син. А його мати трагічно померла через нещасний випадок, – розповідає блогерка.

Блогерка Sissyhankshaw / скриншот тікток

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Через кілька днів дівчина зуміла знайти сторінку в інстаграмі "покійної" дружини, де викрила його найжахливішу таємницю. Виявляється, що жінка взагалі не помирала, і вона досі була в стосунках із вчителем, який виявився цинічним брехуном.

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"Я посперечалася з ним і сказала, що він збрехав. Він звинуватив мене в брехні і сказав, що вона мертва", – згадує блогерка.

Через деякий час Sissyhankshaw розповіла, що написала його дружині в інстаграмі. Як вона відреагувала – дівчина не повідомила.