Дивовижне перевтілення: дівчина з Вінниці носить одяг XIX століття

Джерело:24 канал
Міла Поворознюк, викладачка танців з Вінниці, одягається як леді XIX століття. Деякі речі свого незвичного гардеробу вона виготовляє вручну, інше – купує у вінтажних магазинах.
Свій образ Міла доповнює різними зачісками тодішньої епохи. За дивовижну справжність її вбрання стало популярним в інстаграмі. За сторінкою дівчини стежать понад 100 тисяч користувачів.
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Як пише My Modern Met, любов до вінтажного одягу в неї з’явилася після відвідування фестивалів та балів-реконструкцій XVIII – XIX століття. Оскільки для участі у таких заходах треба було дотримуватися дрес-коду, їй довелося пошити відповідне вбрання. Саме тоді вона зрозуміла, як сильно її приваблюють такі костюми.
Тож вона почала шити собі старовинний одяг, який доповнює аксесуарами з місцевих вінтажних магазинів.
Перше, що я одягла на повсякдень, – це синє осіннє пальто в стилі інституту шляхетних дівчат XIX століття. Звичайно, я вибрала гармонійні речі, що поєднувалися з цим, і поступово мій гардероб наповнювався все більшою кількістю такого одягу. І ось уже понад 2 років я весь час так одягаюся,
– розповідає Міла.
Дівчина не шкодує деталей у своїх складних ансамблях. Вона вдягає традиційні капелюхи, рукавички, корсети та взуття. А перш ніж проводити свої сліпучі фотосесії, Поворознюк укладає своє волосся так, як це робили жінки XIX століття.
Плаття для чайної церемонії / Фото Mila In Vintage World
Костюм пошитий по оригінальній викройці 1896 року / Фото Mila In Vintage World
Це плаття дівчина пошила власноруч / Фото Mila In Vintage World
Образ з капелюхом і корсетом / Фото Mila In Vintage World
Леді на відпочинку / Фото Mila In Vintage World
Старовинний осінній стиль / Фото Mila In Vintage World