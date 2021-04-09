Мила Поворознюк, преподавательница танцев из Винницы, одевается как леди XIX века. Некоторые вещи своего необычного гардероба она изготавливает вручную, другое – покупает в винтажных магазинах.

Свой образ Мила дополняет различными прическами тогдашней эпохи. За удивительную подлинность ее наряды стали популярными в инстаграме. За страницей девушки следят более 100 тысяч пользователей.

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Как девушка увлеклась старинными нарядами

Как пишет My Modern Met, любовь к винтажной одежде у нее появилась после посещения фестивалей и балов-реконструкций XVIII – XIX века. Поскольку для участия в таких мероприятиях надо было придерживаться дресс-кода, ей пришлось пошить соответствующий наряд. Именно тогда она поняла, как сильно ее привлекают такие костюмы.

Поэтому она начала шить себе старинную одежду, которая дополняет аксессуарами из местных винтажных магазинов.

Первое, что я надела на каждый день, – это синее осеннее пальто в стиле института благородных девиц XIX века. Конечно, я выбрала гармоничные вещи, которые сочетались с этим, и постепенно мой гардероб наполнялся все большим количеством одежды. И вот уже более 2 лет я все время так одеваюсь,

– рассказывает Мила.

Девушка не жалеет деталей в своих сложных ансамблях. Она надевает традиционные шляпы, перчатки, корсеты и обувь. А прежде чем проводить свои ослепительные фотосессии, Поворознюк укладывает свои волосы так, как это делали женщины XIX века.

Удивительное перевоплощение



Платье для чайной церемонии / Фото Mila In Vintage World



Костюм пошит по оригинальной выкройке 1896 года / Фото Mila In Vintage World



Это платье девушка сшила собственноручно / Фото Mila In Vintage World



Образ со шляпой и корсетом / Фото Mila In Vintage World



Леди на отдыхе / Фото Mila In Vintage World

Старинный осенний стиль / Фото Mila In Vintage World