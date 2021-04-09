Удивительное перевоплощение: девушка из Винницы носит одежду XIX века
Мила Поворознюк, преподавательница танцев из Винницы, одевается как леди XIX века. Некоторые вещи своего необычного гардероба она изготавливает вручную, другое – покупает в винтажных магазинах.
Источник:24 канал
Свой образ Мила дополняет различными прическами тогдашней эпохи. За удивительную подлинность ее наряды стали популярными в инстаграме. За страницей девушки следят более 100 тысяч пользователей.
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Как девушка увлеклась старинными нарядами
Как пишет My Modern Met, любовь к винтажной одежде у нее появилась после посещения фестивалей и балов-реконструкций XVIII – XIX века. Поскольку для участия в таких мероприятиях надо было придерживаться дресс-кода, ей пришлось пошить соответствующий наряд. Именно тогда она поняла, как сильно ее привлекают такие костюмы.
Поэтому она начала шить себе старинную одежду, которая дополняет аксессуарами из местных винтажных магазинов.
Первое, что я надела на каждый день, – это синее осеннее пальто в стиле института благородных девиц XIX века. Конечно, я выбрала гармоничные вещи, которые сочетались с этим, и постепенно мой гардероб наполнялся все большим количеством одежды. И вот уже более 2 лет я все время так одеваюсь,
– рассказывает Мила.
Девушка не жалеет деталей в своих сложных ансамблях. Она надевает традиционные шляпы, перчатки, корсеты и обувь. А прежде чем проводить свои ослепительные фотосессии, Поворознюк укладывает свои волосы так, как это делали женщины XIX века.
Удивительное перевоплощение
Платье для чайной церемонии / Фото Mila In Vintage World
Костюм пошит по оригинальной выкройке 1896 года / Фото Mila In Vintage World
Это платье девушка сшила собственноручно / Фото Mila In Vintage World
Образ со шляпой и корсетом / Фото Mila In Vintage World
Леди на отдыхе / Фото Mila In Vintage World
Старинный осенний стиль / Фото Mila In Vintage World
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