Дівчина витратила 23 тисячі євро, щоб виглядати як Барбі: фото

Німецька блогерка хотіла виглядати більш жіночно, тому наважилася на низку пластичних операцій. Оцініть, як змінилася дівчина всього за 2 роки. Її просто не впізнати!

Своє дитинство 20-річна Джессі Банні провела у досить консервативній сім’ї в Німеччині. Батьки забороняли дівчинці користуватися макіяжем та одягати яскравий одяг. Одного разу вони навіть не дозволили їй бавитися лялькою Барбі, бо вважали, що такі іграшки погано впливають на дитину.

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Моїм батькам дуже не подобалося, коли я хотіла виглядати більш жіночно. Вони сварили мене за макіяж та укладку волосся. А я завжди прагнула малюватися і вести себе по-дівочому, – розповідає Джессі.

Як раніше виглядала Джессі / Фото Jessy Bunny

Все різко змінилося, коли дівчина змогла вирватися з батьківських "обіймів". У 18 років Джессі вступила в університет у Відні та зрозуміла, що стала по-справжньому вільною. Вона використала 7 тисяч євро, які роками збирали для неї батьки, на операцію із збільшення грудей.

Як розповідає сама Джессі, це допомогло їй почувати себе значно впевненіше. Тому зовсім скоро вона повторно збільшила груди, зробила ліпосакцію та ще кілька операцій на губи, щоки та підборіддя.

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Нещодавно дівчина зареєструвалася на сервісі з продажу пікантних фотографій OnlyFans. Джессі подобається її робота: фанати залишають безліч приємних коментарів, а інколи навіть пропонують одружитися. Та поки дівчина хоче зосередитися на собі.