Дівчина живе з колишнім: тепер він її брат

Зустріти кохання у зрілому віці вдається не кожному, особливо коли в тебе є дорослі діти. Проте вони часто можуть самі підштовхнути до нових відносин.

Так трапилось і з однією користувачкою тіктоку, яка почала зустрічатись із хлопцем, мати якого була самотньою, як і її батько. У молодих відносини не склались, а от батьки, здається, знайшли другу половинку.

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Дівчина живе з колишнім, який став її братом

Користувачка тіктоку розповіла про роман її батька і матері колишнього. Вона була шокована, коли дізналась про їхні відносини. Дівчина зустрічалась з хлопцем більше ніж 3 роки, але потім вони розійшлись. Проте у батьків все по-іншому.

Вони тривалий час приховували свої відносини, а діти дізнались про їхній роман лише через кілька років. Тепер колишні хлопець та дівчина стали зведеними братом та сестрою.



Самотні батьки знайшли своє кохання / Фото Unsplash

Дівчина розповідає, що це не найгірше. З того часу, як батьки офіційно разом, вони часто намагаються помирити своїх дітей і пропонують їм відновити відносини. Це дуже обурює молодих людей, адже вони не планують зустрітись знову.

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Користувачі були вражені такою історією і вирішили підтримати дівчину під відео: