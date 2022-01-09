Так случилось и с одной пользовательницей тиктока, которая начала встречаться с парнем, мать которого была одинокой, как и ее отец. У молодых отношения не сложились, а вот родители, кажется, нашли вторую половинку.
Интересно Почему винтажные вина – это редкость: как создаются Великие игристые SHABO Grande Cuvée
Девушка живет с бывшим, который стал ее братом
Пользователь тиктока рассказала о романе ее отца и матери бывшего. Она была в шоке, когда узнала об их отношениях. Девушка встречалась с парнем более 3 лет, но потом они разошлись. Однако у родителей все по-другому.
Они долго скрывали свои отношения, а дети узнали об их романе только через несколько лет. Теперь бывший парень и девушка стали возведенными братом и сестрой.
Одинокие родители обрели свою любовь / Фото Unsplash
Девушка рассказывает, что это не самое плохое. С тех пор как родители официально вместе, они часто пытаются помирить своих детей и предлагают им восстановить отношения. Это очень возмущает молодых людей, потому что они не планируют встретиться снова.
Пользователи были поражены такой историей и решили поддержать девушку под видео:
- "Они думали, что у вас будут двойные свидания?"
- "Если бы это случилось со мной, я бы навсегда отказалась от свиданий, мне так жаль".
- "Это невероятно эгоистично с их стороны, мне так жаль".