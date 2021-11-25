Дівчина змусила ревнувати свого колишнього: вона зробила фото у шафі
Джерело:The Sun
Еллі вирішила змусити ревнувати свого хлопця. Вона прикинулась, що пішла в клуб, а натомість зробила фото у шафі.
Дівчина дуже важко переживала розрив з молодим чоловіком. Тому вона хотіла привернути більше уваги до себе.
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Дівчина змусила ревнувати свого колишнього
Еллі розповідала, що придумала цілу історію, як задурити хлопця. Вона приховала свої історії в інстаграмі від всіх користувачів, окрім свого колишнього, і прикинулась, що пішла у клуб. Зараз дівчина зізнається, що робила багато дурниць, адже переживала розрив. Тепер вона вважає це смішним, тому й вирішила поділитись цією історією.
Дівчина змусила ревнувати свого колишнього / Скриншот з відео
Дівчина одягла коротку чорну сукню, підбори та прикраси. Доповнила образ святковим макіяжем і зробила фото спершу вдома у дзеркалі. Після цього дівчина в прямому сенсі цього слова, сховалась у шафі, щоб виглядало так, ніби вона в клубі. А зранку "добила" хлопця історією з таксі.
Цей наступний крок мав дуже конкретну мету. Я ніби залишилась на ніч у когось. Це було зроблено під час поїздки додому наступного ранку,
– розповідає дівчина.
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Відеозізнання дівчини зібрало понад 200 000 лайків. У коментарях користувачки зізнавались, що вони робили те ж саме.
- "Я окремо вилучила 1233 особи з перегляду моєї історії, щоб публікувати лише для нього. Це зайняло багато часу. Абсолютно безтурботно".
- "Я теж робила таке, але я відфільтрувала, щоб його друзі також бачили, на всяк випадок, щоб вони розповіли про мене".
- "Розриви змушують вас робити дикі речі, ми всі були там".