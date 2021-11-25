Дівчина змусила ревнувати свого колишнього: вона зробила фото у шафі

Еллі вирішила змусити ревнувати свого хлопця. Вона прикинулась, що пішла в клуб, а натомість зробила фото у шафі.

Дівчина дуже важко переживала розрив з молодим чоловіком. Тому вона хотіла привернути більше уваги до себе.

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Дівчина змусила ревнувати свого колишнього

Еллі розповідала, що придумала цілу історію, як задурити хлопця. Вона приховала свої історії в інстаграмі від всіх користувачів, окрім свого колишнього, і прикинулась, що пішла у клуб. Зараз дівчина зізнається, що робила багато дурниць, адже переживала розрив. Тепер вона вважає це смішним, тому й вирішила поділитись цією історією.



Дівчина змусила ревнувати свого колишнього / Скриншот з відео

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Дівчина одягла коротку чорну сукню, підбори та прикраси. Доповнила образ святковим макіяжем і зробила фото спершу вдома у дзеркалі. Після цього дівчина в прямому сенсі цього слова, сховалась у шафі, щоб виглядало так, ніби вона в клубі. А зранку "добила" хлопця історією з таксі.

Цей наступний крок мав дуже конкретну мету. Я ніби залишилась на ніч у когось. Це було зроблено під час поїздки додому наступного ранку,

– розповідає дівчина.

@disappointedchef Rating all the embarrassing things I posted to my insta story to try and get my ex boyfriends attention #ASOSChaoticToCalm #greenscreen ♬ original sound - allie

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Відеозізнання дівчини зібрало понад 200 000 лайків. У коментарях користувачки зізнавались, що вони робили те ж саме.