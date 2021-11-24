Фанати-незнайомці навіть готові платити за це реальні гроші. Але 24-річна Ліліт Куойо не збирається на цьому заробляти. Дівчина щиро здивована, що курйозно прославилася завдяки своєму татуюванню.

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Все почалося після того, як Ліліт опублікувала відповідне відео у тіктоці. Зараз його переглянули понад 890 тисяч разів.

Це божевілля, скільки людей пропонували мені заплатити тисячі доларів, щоб я відправила їм фотографію своїх ніг. Я, мабуть, отримала понад тисячу повідомлень", – розповідає Ліліт.

Тату-майстриня Ліліт / Скриншот тікток lilithcuoio

Навіщо дівчина зробила таке татуювання

Це все просто невеликий жарт. Дівчина працює в тату-салоні, тому вирішила заради розваги самотужки "набити" квітку на ступні. За її словами, якщо оцінювати біль за десятибальною шкалою, то це справжні 10 балів. В певні моменти вона ледь не знепритомніла.

Біль був настільки сильним в деяких місцях, що мене нудило. Доводилося робити довгі перерви. Та хотіла таки закінчити це татуювання, – згадує Ліліт.

Користувачі тіктоку здебільшого не зрозуміли, навіщо дівчина взагалі це зробила. Але Ліліт стверджує, що не варто до цього ставитися занадто серйозно. Вона просто вирішила трішки порозважатися. Тим паче, що це їй взагалі нічого не коштувало.

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Татуювання Ліліт / Скриншот тікток lilithcuoio

Як дівчина робила татуювання – можете переглянути нижче