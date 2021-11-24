Фанаты-незнакомцы даже готовы платить за это реальные деньги. Но 24-летняя Лилит Куойо не собирается на этом зарабатывать. Девушка искренне удивлена, что курьезно прославилась благодаря своей татуировке.

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Все началось после того, как Лилит опубликовала соответствующее видео в тиктоке. Сейчас его просмотрели более 890 тысяч раз.

Это безумие, сколько людей предлагали мне заплатить тысячи долларов, чтобы я отправила им фотографию своих ног. Я, кажется, получила более тысячи сообщений», – рассказывает Лилит.

Тату-мастер Лилит / Скриншот тикток lilithcuoio

Зачем девушка сделала такую ​​татуировку

Это все просто небольшая шутка. Девушка работает в тату-салоне, поэтому решила ради развлечения самостоятельно "набить" цветок на ступне. По ее словам, если оценивать боль по десятибалльной шкале, то это 10 баллов. В определенные моменты она чуть не потеряла сознание.

Боль была настолько сильной в некоторых местах, что меня тошнило. Приходилось делать долгие перерывы. Но я решительно хотела все-таки закончить эту татуировку, – вспоминает Лилит.

Пользователи тиктока в большинстве своем не поняли, зачем девушка вообще это сделала. Но Лилит утверждает, что не стоит к этому относиться слишком серьезно. Она просто решила немного поразвлечься. Тем более что это ей вообще ничего не стоило.

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Татуировка Лилит / Скриншот теток lilithcuoio

Как девушка делала татуировку – можете просмотреть ниже