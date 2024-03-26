Зі сторінки дівчини у соцмережах стає зрозуміло, що Сідні часто буває в секонд-хендах, тому розуміється на справжніх "уловах". В одному з відео вона показала речі від різних брендів.

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Дизайнерські вінтажні речі з секонд-хенду

Сідні розповіла, що завітала до свого улюбленого магазину Value Village в Торонто. Там вона знайшла купу цікавих речей, якими не могла не поділитися зі своїми підписниками.

Коли вона вперше потрапила у цей магазин, то була переконана, що всі дизайнерські речі – підробка, однак та є дійсно брендовий одяг, аксесуари та сумки.

Я завжди думала, що в магазині все підроблене, особливо сумки. Але тут справді є люди, які приходять і віддають дизайнерські речі,

– розповіла Сінді.

Так, дівчина знайшла у секонд-хенді сумки від Dior, Louis Vuitton, Gucci й Coach. Важко навіть уявити, скільки вони можуть коштувати. Нині на офіційних сайтах чи в брендових бутиках їх не знайти, тому вартість може бути ще бути ще більшою, ніж раніше.

До прикладу, червону сумку Dior у секонд-хенді можна придбати за 10,49 долара, а ось в інтернет-магазинах її вартість сягає 3899 доларів.



Сумка Dior, яку можна замовити в інтернеті за повною ціною / Скриншот

Й це вартість лише однієї сумочки, а сумарно знайдені речі можуть сягати десятків тисяч доларів.

Які дизайнерські речі знайшла дівчина у секонд-хенді: дивіться відео

Користувачі мережі були шоковані, що у секонд-хенді можна знайти такі дизайнерські речі. Хтось зауважив, що сумки дійсно оригінальні, бо вони мають схожі, а інші жартома стверджували, що вже купують квитки до Торонто.