Джеймі поскаржилася на цю ситуацію у своєму тіктоці jamiiee.2. Відео вже набрало понад 2 мільйони переглядів. Багато людей не зрозуміли, навіщо дівчина взагалі робила це татуювання в домашніх умовах. Вона не зверталася у спеціальний салон, а просто самотужки проколола шкіру.

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Яке татуювання зробила дівчина

Джеймі, як можна побачити на відео, вже має кілька татуювань на обличчі: квітку, метелика і напис англійською мовою. Дівчина показала у тіктоці, як зробила собі ще одне татуювання. Це були сузір’я на обох щоках: перше стосувалися самої Джеймі, друге – її дочки.

Важко зрозуміти, але дівчина чомусь думала, що татуювання буде тимчасовим і дуже швидке зникне. Вона зробила заготовку, яку наклеїла собі на обличчі. А потім – почала проколювати шкіру за допомогою стержня, на якому було чорнило. Але це не тимчасове тату! Радимо ніколи не повторювати такі експерименти!

Дівчина сама проколола собі шкіру / Скриншот тікток jamiiee.2

Як Джеймі зробила собі татуювання – дивіться відео

Думаю, я зазнала невдачі,

– згодом прокоментувала свій експеримент дівчина.

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У наступних відео Джеймі розповіла, що татуювання взагалі не зникає з її обличчя. Вона сподівається, що з часом малюнок таки почне трохи тьмяніти. Тим паче, що дівчина збирається кожного дня драпати шкіру, щоб пришвидшити процес.

Зрозуміло, що багато користувачів тіктоку розкритикували вчинок Джеймі. Хоч були й люди, яким сподобалося татуювання: