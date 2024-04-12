Що не так було з іменем американка та як вона тепер називає себе, розповідаємо далі.

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Чому дівчині довелося змінити ім’я

22-річна Девін Хейлз з Каліфорнії у США, яка зараз живе в Австралії за робочою візою, змушена була змінити своє прізвисько на Дев через незручну ситуацію.

У День святого Патрика американка представилася групі місцевих чоловіків, а ті почали сміятися з її імені. Як з'ясувалося, в Австралії "Девін" – це назва перероблених м'ясних продуктів для сендвічів.

Всі почали реготати, а коли я запитала чому, мені відповіли, що Девін – це перероблене м'ясо для обіду. Це схоже на маячню, тому тепер я представляюся як Дев,

– розповіла дівчина.

Як дівчина дізналась про друге значення свого імені: дивіться відео

Користувачі мережі із такими ж іменами також були шоковані, дізнавшись про значення цього слова в Австралії. "Скажіть мені, що історія з іменем – це неправда", – написала одна з жінок у коментарях. "Мене також звуть Девін, і я не знала, що так називають м'ясо для обіду", – здивувалась інша.

Окрім імені, дівчині довелося пристосуватися й до інших місцевих звичок та моди. За її словами, більшість австралійців носить сланці та спортивні шорти нижче колін, а також популярними там є татуювання та пірсинг.

Попри все, американка переконує, що їй подобається бути в цій країні, де вона насолоджується смачнішою кавою та спілкуванням з привітними людьми.