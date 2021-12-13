Дівчині зіпсували брови у салоні: вона розчарована

Заплатити за косметичну процедуру і бути розчарованим результатом – не найкраще, що може трапитись у житті кожного.

Жертвою непрофесіонала стала Сідні Вой. Дівчина звернулась у салон, аби зробити корекцію та фарбування брів, але це виявилось помилкою.

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Дівчина зробила брови і розчарувалась

Після салонних процедур часто з'являється страх дивитись в дзеркало, особливо вперше після змін. Тому довіряти свою зовнішність потрібно лише професіоналам, які зможуть грамотно зрозуміти запит клієнта і втілити його. На жаль, Сідні Вой не пощастило, і вона стала жертвою стилістки, яка зіпсувала її брови. Дівчина попросила злегка підфарбувати їх, аби вони отримали більш яскрави контур. Але щось пішло не так і після фарбування брови були на кілька тонів темніші, ніж повинні були. Вони зовсім не личили дівчині.

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Дівчині зіпсували брови / Скриншот з відео

Сінді поділилась невдалим досвідом у тіктоці і розповіла підписникам, що вигляд у неї жахливий.

Я сподіваюся, що мій наступний подих стане останнім,

– розповіла Сінді.

Користувачі були шоковані та підтримали дівчину у коментарях.