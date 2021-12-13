Жертвою непрофесіонала стала Сідні Вой. Дівчина звернулась у салон, аби зробити корекцію та фарбування брів, але це виявилось помилкою.
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Дівчина зробила брови і розчарувалась
Після салонних процедур часто з'являється страх дивитись в дзеркало, особливо вперше після змін. Тому довіряти свою зовнішність потрібно лише професіоналам, які зможуть грамотно зрозуміти запит клієнта і втілити його. На жаль, Сідні Вой не пощастило, і вона стала жертвою стилістки, яка зіпсувала її брови. Дівчина попросила злегка підфарбувати їх, аби вони отримали більш яскрави контур. Але щось пішло не так і після фарбування брови були на кілька тонів темніші, ніж повинні були. Вони зовсім не личили дівчині.
Дівчині зіпсували брови / Скриншот з відео
Сінді поділилась невдалим досвідом у тіктоці і розповіла підписникам, що вигляд у неї жахливий.
Я сподіваюся, що мій наступний подих стане останнім,
– розповіла Сінді.
Користувачі були шоковані та підтримали дівчину у коментарях.
- "Схоже, вони забули видалити фарбу".
- "Той, хто це зробив, заслуговує на все життя у федеральній в'язниці, друже, мені так шкода".
- "Чому вони такі темні??????".
- "У перший день вони темні, бо свіжі".
- "Мені сказали змішати харчову соду та шампунь, щоб спробувати видалити барвник".